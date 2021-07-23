انخفاض في عدد الأجانب في البلاد للشهر الـ19 بسبب كورونا

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سجل عدد الأجانب المقيمين في البلاد انخفاضا للشهر التاسع عشر على التوالي بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد ليسجل أدنى مستوى له منذ 5 سنوات و6 أشهر.طبقا لما جاء في تقرير أعدَّه مركز سياسية دخول ومغادرة الأجانب التابع لوزارة العدل اليوم، بلغ عدد الأجانب المقيمين في البلاد مليونا و981 ألفا و35 شخصا في شهر يونيو الماضي لينخفض بـ5 آلاف و178 شخصا مقارنة مع الشهر السابق بحيث يستمر الانخفاض للشهر التاسع عشر على التوالي. ويمثل هذا العدد أقل رقم منذ شهر ديسمبر في عام 2015 الذي بلغ فيه العدد مليونا و890 ألف شخص.الجدير بالذكر أن عدد الأجانب المقيمين في البلاد بلغ مليونين و520 ألف شخص في شهر ديسمبر في عام 2019 ليسجل أعلى رقم في التاريخ، ولكنه سجل انخفاضا حادا بحوالي 100 ألف شخص في بداية شهر يناير في عام 2020 الذي شهد بدء تفشي الجائحة.وفي شهر مارس من العام الماضي بلغ العدد مليونا و999 ألف شخص ليقل عن مليوني شخص لأول مرة منذ 5 سنوات و3 أشهر.كما شهدت البلاد انخفاضا كبيرا في عدد الأجانب المقيمين إقامة قصيرة المدى، بحيث بلغ عدد الذين يقيمون في البلاد في أقل من 90 يوما من أجل السياحة أو الزيارة أو غيرهما 413 ألفا و705 أشخاص في شهر يونيو الماضي لينخفض بحوالي 40 ألف شخص مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.كما انخفض عدد الأجانب المقيمين إقامة طويلة من مليون و680 ألفا و454 شخصا إلى مليون و567 ألفا و330 شخصا أي بحوالي 110 آلاف شخص خلال نفس الفترة.