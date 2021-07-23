توفير خدمة التأكد من الهوية الشخصية بالأجهزة المتنقلة بدءا من العام القادم

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بدءا من النصف الأول من العام القادم سيكون بالإمكان التأكُّد من الهوية الشخصية باستخدام الهواتف النقَالة دون بطاقات الهوية الشخصية الفعلية.صرَّحتْ وزارة الإدارة والأمن بأنها تنفذ مشروعا لبناء خدمة التأكد من الهوية الشخصية بالأجهزة المتنقلة بدءًا من شهر يناير من العام القادم.يقال إن الخدمة تُوَفر وظيفة التأكد من صحة الهويات بما فيها أسماء أصحاب وأرقام بطاقات الهُويّة والعناوين دون بطاقات الهُوية الشخصية الفعلية.وخلافا لبطاقات الهويات المتنقلة القائمة التي تُخَزِّن المعلومات الشخصية عن طريق تحميل بطاقات الهويات الشخصية عبر الهواتف الذكية، يمكن استخدام الخدمة الجديدة دون ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.خاصة أنه لن يتم تخزين معلومات بطاقات الهُويَّات الشخصية في الهواتف الذكية بحيث لا يتم تسريب المعلومات الشخصية حتى ولو في حالة فقدان الهواتف.شرحت الوزارة أنها ستطبق على الخدمة وظائفَ الأمن المتعددة بما فيها "تقنية منع التزوير".تنوي الوزارة تنفيذ مشروع بناء نظام الخدمة وتعديل قانون تسجيل السكان من أجل توفير الخدمة بدءا من النصف الأول من العام القادم.