كوريا الجنوبية تهزم هندوراس هزيمة ساحقة لتتأهل إلى دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو

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تأهل فريق كوريا الجنوبية لكرة القدم للرجال إلى دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو.وفي آخر مباريات المجموعة الثانية على ملعب "يوكوهاما" الدولي مساء الأربعاء، فازت كوريا الجنوبية على هندوراس بستة أهداف نظيفة لتتصدر المجموعة وتصل إلى دور الثمانية.وقد تأهلت نيوزيلندا أيضا بعد أن احتلت المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف، بعد تعادلها بدون أهداف مع رومانيا.وسوف تواجه كوريا الجنوبية وصيف المجموعة الأولى في مرحلة خروج المغلوب يوم السبت الساعة 8 مساء على ملعب "يوكوهاما" الدولي أيضا.وقد بعث الانتصار الساحق الآمال في استعادة الميدالية الأولمبية الثانية بعد حصول البلاد على المركز الثالث في أولمبياد لندن 2012.ومع الأداء الأخير، تمكن المنتخب الكوري الجنوبي تحت سن 23 سنة من الانتقام من خسارته أمام المنتخب الأمريكي اللاتيني بنتيجة 1-0 قبل خمس سنوات، والتي أدت إلى خروج كوريا الجنوبية من مرحلة خروج المغلوب في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.وقد سجل "هوانغ أوي جو" ثلاثة أهداف في المباراة، بينما سجل كل من "كيم جين يا" و"وون دو جيه" و"لي كانغ إن" هدفا واحدا لكل منهم.