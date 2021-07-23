فريق المبارزة بالسيف العربي للرجال يفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

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فاز فريق المبارزة بالسيف العربي للرجال بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، ليدافع عن اللقب الذي حصل عليه في أولمبياد لندن 2012.وفي مباراة الفرق النهائية في قاعة "ماكوهاري ميسه" التي أقيمت اليوم الأربعاء، تغلب الفريق الكوري الجنوبي المكون من "كيم جونغ هوان" و"أوه سانغ أوك" و"كو بون غيل" والمبارز الاحتياطي "كيم جون هو" على فريق إيطاليا بنتيجة 45-16.وبهذا يكون فريق المبارزة بالسيف العربي للرجال قد حصل على الميدالية الذهبية في دورتين أولمبيتين متتالتين، حيث حصل على الذهبية أيضا في أولمبياد لندن 2012. والجدير بالذكر أنه لم يتم إقامة منافسات الفرق في المبارزة بالسيف العربي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.وبعد الفوز الأخير، تكون كوريا الجنوبية قد أحرزت ثلاث ميداليات في منافسات المبارزة، بما في ذلك الميدالية الفضية في المبارزة بالسيف لفرق السيدات أمس الثلاثاء.