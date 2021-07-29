السياسية كبار المبعوثين النوويين للولايات المتحدة واليابان يرحبون باستعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين

ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن كبار المبعوثين النوويين للولايات المتحدة واليابان رحبوا باستعادة قنوات الاتصال بين الكوريتين.



وأفادت وكالة الأنباء "كيودو" اليابانية أمس الأربعاء أن الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم" ونظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي" تبادلا وجهة نظر إيجابية بشأن الاتفاق بين الكوريتين لإعادة قنوات الاتصال ورحبا بهذه الخطوة.



وقالت "كيودو" إن "كيم" و"فوناكوشي" تحدثا هاتفيا لمدة 40 دقيقة في وقت سابق من اليوم بناء على طلب واشنطن، وأكدا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستواصل التعاون الوثيق بشأن السياسات المتعلقة بالشمال.



وقالت الوكالة أيضا إن المبعوثين تبادلا الآراء حول السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية بناء على نتيجة المحادثات الثلاثية بين نواب وزراء الخارجية التي عقدت في طوكيو يوم الأربعاء الماضي.



واتفقا أيضا على التعاون بشأن قضية الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وقضية المواطنين اليابانيين المختطفين في الشمال.