وزارة التوحيد تسعى إلى استئناف نظام مؤتمرات الفيديو بين الكوريتين

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تخطط وزارة التوحيد للتعجيل بالجهود المبذولة لإنشاء نظام مؤتمرات عبر الفيديو بين الكوريتين.وصرح مسؤول كبير في الوزارة لوكالة "يونهاب" للأنباء أمس الأربعاء أن استعادة الحوار بين الكوريتين ستكون على رأس أولويات الوزارة، بعد إعادة فتح قنوات الاتصال بينهما.وقال المسؤول إن سيول ستسعى إلى إجراء مناقشة مع بيونغ يانغ بشأن إنشاء نظام لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت، حتى يتمكن الجانبان من الحوار حتى وسط جائحة كورونا.وكانت سيول قد طرحت الفكرة بالفعل على بيونغ يانغ في المحادثات التحضيرية لاستعادة خطوط الاتصال، وهي الخطوة التي أعلنها الجانبان يوم الثلاثاء. وورد أيضا أن كوريا الشمالية لم تعرب عن رفضها القاطع للاقتراح.وقد قامت الوزارة الكورية الجنوبية ببناء غرفة مؤتمرات عبر الفيديو في أبريل بالفعل، على أمل أن تصبح تلك المؤتمرات عبر الإنترنت متاحة مع كوريا الشمالية في المستقبل.