الرئيس مون يعقد الاجتماع الوزاري الأول حول سبل معيشة المواطنين

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" اجتماعا افتتاحيا لوزراء الاقتصاد حول سبل عيش المواطنين اليوم الخميس.ووفقا للمكتب الرئاسي، فقد تم تصميم الاجتماع للمساعدة في التوصل إلى سياسات فعالة، حيث يتوقع أن تؤدي أسوأ موجة من تفشي الوباء حتى الآن إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية.وخلال الاجتماع، سيقدم وزير المالية "هونغ نام كي" تقريرا إلى الرئيس بشأن مجموعة من السياسات لتخفيف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وتحقيق الاستقرار في سبل معيشة المواطنين.وسيقدم وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة "كوون تشيل سيونغ" تدابير لمساعدة الشركات الناشئة والعاملين لحسابهم الخاص، بينما سيقدم وزير التوظيف والعمل "آن كيونغ دوك" سياسات لخلق فرص العمل.وسوف يعلن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية "كوون ديوك تشول" عن تدابير لمساعدة الفئات الضعيفة اجتماعيا.