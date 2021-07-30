الزعيم كيم جونغ أون يسلط الضوء على العلاقات بين كوريا الشمالية والصين

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سلط الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الضوء على روابط "الدم" التي تربط بين بيونغ يانغ وبكين، وتعهد باستمرار العلاقات الودية بين البلدين لأجيال.وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إن "كيم" أدلى بهذه التصريحات خلال زيارته إلى برج الصداقة في بيونغ يانغ أمس الأربعاء، للاحتفال بالذكرى 68 لتوقيع الهدنة. وقد تم إنشاء النصب التذكاري لإحياء ذكرى مشاركة الصين في الحرب الكورية.ووضع "كيم" إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري، وقال إن الصينين ساعدوا الشمال "على حساب دمائهم"، عندما كانت كوريا الشمالية تواجه "أصعب التجارب وأقساها".وقال إن الصداقة بين الشمال والصين، التي أسماها بعلاقات "القرابة"، ستستمر جيلا بعد جيل.وهذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها "كيم" البرج منذ توليه السلطة، حيث زاره في أعقاب الذكرى السبعين لمشاركة الصين في الحرب الكورية في أكتوبر من العام الماضي، وفي أثناء زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى الشمال في يونيو 2019.