بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

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قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بالقرب من نسبة صفر بالمائة، على الرغم من بوادر استمرار التعافي الاقتصادي.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين، قال المجلس في بيان إنه قرر الحفاظ على السعر الرئيسي للفائدة في نطاق مستهدف بين 0% و0.25%.وقد تم خفض سعر الفائدة الأمريكية إلى المستوى المنخفض غير المسبوق تاريخيا في مارس من العام الماضي، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وظل عند ذلك المستوى منذ ذلك الحين.وقال البنك إن الاقتصاد يواصل "تحسنه"، لكن رئيس مجلس الاحتياطي "جيروم باول" قال إن الولايات المتحدة ما زالت لم تصل إلى "تحقيق تقدم جوهري آخر حتى الآن".لكنه أشار أيضا إلى أن المجلس يمكن أن يفكر في إعادة تعديل موقفه بشأن السياسات النقدية الحالية إذا رأى إشارات تفيد بأن توقعات التضخم "تتحرك باستمرار إلى ما وراء المستويات المتوافقة" مع هدفه.