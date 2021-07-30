ارتفاع الأرباح التشغيلية لسامسونغ بـ54 % في الربع الثاني

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استِفادةً من ازدهار صناعة أشباه الموصلات، سجَّلتْ شركة سامسونغ للإلكترونيات 12 تريليونا و670 مليار وون من الأرباح التشغيلية، و63 تريليونا و670 مليار وان من المبيعات في النصف الثاني من هذا العام لتحقق ما يسمى "مفاجأة ربحية".يُذكَر أن صناعة أشباه الموصلات انتعشت مرة أخرى في نفس الربع بعد أن عانت ركودًا في الربع السابق مع استمرار أزمة كورونا. كما باعت الشركة كمية أكبر مما كان يُتوقع من الهواتف الذكية، وأجهزة التلفزيون، والأدوات المنزلية الإلكترونية الأخرى مما ساهم في ارتفاع نتائج الشركة.صرَّحتْ سامسونغ اليوم بأنها سجلتْ 63 تريليونا و671 مليارا و600 مليون وون من المبيعات، و12 تريليونا و566 مليارا و700 مليون وون من الأرباح التشغيلية في النصف الثاني من هذا العام.وقد زادت مبيعاتها بـ 20.21 % مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بينما زادت أرباحها التشغيلية بـ54.25 % أيضا. أما أرباحها الصافية، فقد بلغت 9 تريليونات و634 مليارا و500 مليون وان بزيادةِ 73.44 %.حيث بلغت أرباحها التشغيلية في مجال أشباه الموصلات 6 تريليونات و930 مليار وان في النصف الثاني من هذا العام لتتجاوز ضعف أرباحها في الربع الأول منه، وتتجاوز أيضا نصف إجمالي أرباح الشركة التشغيلية في النصف الثاني.وبلغت مبيعات أشباه الموصلات 22 تريليونا و740 مليار وان.