منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم كوريا باعتبارها نموذجا مثاليا

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صرحت المؤسسة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) بالأمس أن كوريا تم تقديمها لأول مرة باعتبارها نموذجا مثاليا للتعاون الإنمائي عبر المنصة الخاصة بتبادل المعلومات والتعليم التابعة لِلَجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.يُشار إلى أن المنظمة الدولية قدَّمتْ 33 حالة مثالية في 12 دولة تحت عنوان "قواعد المساعدة الإنمائية وتطبيقها والصعوبات في تنفيذها ونتائجها ودورسها وغيرها" عندما قامت المنظمة في شهر يونيو الماضي ببناء موقع "الأدوات والتلميحات والممارسات للتعاون الإنمائي" عبر موقعها على شبكة الإنترنت.حيث تم إجراء مسحٍ حول درجة رضاء الدول النامية والمتلقية والتي تجريها كويكا سنويا في مجال الدروس.تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الكورية أسست مركزا مسؤولا عن إدارة رضاء العملاء، وظلت تجري المسوح الخاصة للتعرف على درجة الرضا بين الأجهزة والسكان والمتدربين في الدول المتلقية منذ عام 1998 بحيث كانت تختبر درجة الرضا عن 17 بندا بما فيها تقييم جودة الخدمة، والمسؤولية الاجتماعية، وعدم التطابق، ودرجة الرضاء لتقاسم نتائج المسوح مع الدول المتلقية وتطبيقها على تحسين أعمالها.