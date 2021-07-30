السباح هوانغ يحتل المركز الـ5 في السباق النهائي في الـ100 متر حرة

Photo : YONHAP News

احتل السباح "هوانغ صون أو" الذي يُعتبر أملا للسباحة الكورية المركز الـ5 في السباق النهائي للرجال في الـ100 متر حرة ضمن أولمبياد طوكيو ليسجل أفضل نتيجة من بين اللاعبين الآسيويين منذ 69 عاما.وذلك بـ47 ثانية و82 جزءًا في السباق الذي أقيم في مركز "آكواتيكس" في العاصمة اليابانية طوكيو صباح اليوم.وبالرغم من أنه فشل في نيل ميدالية إلا أنه أحرز أفضل نتيجة بين السباحين الآسيويين منذ 69 عاما بعد أن نال السباح الياباني "سُوزوكي هيروشي" ميدالية فضية في الـ 100 متر حرة للرجال في أولمبياد هلسنكي لعام 1952. وبعد ذلك لم يفز أي لاعب آسيوي بميدالية أولمبية حتى الآن.كان هوانغ قد قطع الـ100 متر بـ47 ثانية و56 جزءًا في السباق شبه النهائي الذي أقيم صباح أمس ليسجل رقما قياسيا آسيويا ورقما قياسيا عالميا للناشئين ليتأهل للسباق النهائي.ومن المتوقع أن يشارك هوانغ في الـ50 متر حرة من السباق التمهيدي الذي سيُقام غدا الجمعة.