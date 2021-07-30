السياسية لاعبة كرة الريشة الكورية "آن سيه يونغ" تتأهل للدور شبه النهائي في أولمبياد طوكيو

تأهلت لاعبة كرة الريشة الكورية "آن سيه يونغ" للدور ربع النهائي في فردي السيدات في أولمبياد طوكيو الحالية.

ومن المتوقع أن تلتقي باللاعبة الصينية القوية "تشون وي باي" التي احتلت المركز الأول في سباق النقاط الخاصة للمشاركة في الأولمبياد.

يُذكر أن اللاعبة "آن" لعبت مع نظيرتها الصينية في 4 منافسات حتى الآن بحيث خسرت أمامها في جميعها. ولهذا فإن اللاعبة الكورية عازمة على هزيمتها في المباراة الأولمبية القادمة.

من المتوقع أن تقام مباراة الدور ربع النهائي في فردي السيدات في الساعة التاسعة صباح يوم الغد الجمعة.

الجدير بالذكر أن اللاعبة آن حازت على حق المشاركة في الدور ربع النهائي بعد أن تغلبت على نظيرتها التايلاندية "بوسانان اونغ بام لونغ بان" التي تحتل المركز الثالث عشر من حيث الترتيب العالمي بشوطين مقابل لا شيء في منافسة الدور الـ16 التي أُقيمت اليوم في ساحة "موساسي نونوموري" للرياضة في العاصمة اليابنية "طوكيو".