عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في اليابان يقارب 10 آلاف حالة يوميا

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سجلت اليابان التي تشهد حاليا إقامة أولمبياد طوكيو ما يقارب 10 آلاف حالة من حالات الإصابة الجديدة اليومية بجائحة كورونا لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا هناك.في العاصمة طوكيو التي تستضيف حاليا المنافسات الأولمبية المختلفة، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة أكثر من 3 آلاف حالة خلال يوم أمس وهو اليوم السادس لافتتاح الأولمبياد.الجدير بالذكر أن وصول عدد حالات الإصابة الجديدة اليومي إلى مستوى 3 آلاف حالة جاء لأول مرة منذ ظهور أول إصابة في شهر يناير من العام الماضي.كان بعض الخبراء يصدرون تحذيرا من زيادة عدد حالات الإصابة اليومية بحوالي 3 آلاف حالة في أوائل شهر أغسطس القادم، ولكن زيادة حالات الإصابة الحالية جاءت أسرع من ذلك التحذير.ومع ظهور مثل هذا الاتجاه في المناطق اليابانية الأخرى مما جعل عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية في جميع أنحاء اليابان يقارب 10 آلاف حالة لأول مرة.كما شهدت منطقة العاصمة اليابانية الكبرى خاصةً زيادة سريعة في عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث بلغ العدد مستوى ألف حالة لأول مرة في منطقة "كاناكاوا" التي تقام فيها مباريات كرتَي القدم والبيسبول.نتيجة لذلك قالت إدارات مناطقَ ثلاث محيطة بالعاصمة طوكيو إنها ستطلب من الحكومة اليابانية تطبيق حالة الطوارئ فيها أيضا إلى جانب العاصمة.ويحذر الخبراء من احتمال المزيد من تفاقم الأوضاع على نحو كاف.وبالرغم من أن رئيس الوزراء الياباني " سُوغا" كان قد نفى إمكانية إلغاء المنافسات الأولمبية في منتصفها إلا أن أولمبياد طوكيو تواجه صعوبات مرة أخرى نتيجة لزيادة حالات الإصابة الجديدة القياسية.