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عُلِمَ مؤخَّرًا أن الممثل الكوري "جو إين صونغ" كان قد تبرع بـ500 مليون وان لبناء مدرسة في تنزانيا.كشف صندوق "ميل آل" للرفاهية عن هذا الخبر بمناسبة يوم ميلاد الممثل الذي صادف أمس حيث ذكر أن القيمة التي تبرع بها الممثل قد استُخدمتْ في إنشاء وإدارة مدرسة "سينغيدا" للرؤية الجديدة في منطقة "سينغيدا" الواقعة في وسط تنزانيا في عام 2018.يقال إن المنطقة تعد من أفقر المناطق التنزانية بحيث لم تحتو على أي بنى تحتية اجتماعية وكانت تعاني من نقص المدارس الأمر الذي دفع بالأطفال إلى دخول سوق العمل في سنهم المبكر.وذُكِرَ أن 351 تلميذا تنزانيا يدرسون حاليا في المدرسة التي أُنشئت باستخدام قيمةِ تَبَرُّع الممثل "جو" .وفي عام 2019 زار الممثل الكوري بنفسه المدرسة لغرس بعض الأشجار مع تلاميذ المدرسة.