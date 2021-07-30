وزارة الدفاع تناقش التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة

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فيما يتعلق بمسالة التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة التي من المقرر إجراؤها في الشهر القادم، صرحت وزارة الدفاع الكورية بأنها تناقش المسألة مع وضع انتشار جائحة كورونا والجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار السلام في شبه الجزيرة الكورية في الحسبان.ردا على سؤال عن احتمال وقف التدريبات أو تقليص حجمها نتيجة لإعادة تشغيل قنوات الاتصالات بين الكوريتين، قال "بو سُنغ تشان" الناطق باسم الوزارة اليوم إن الوزارة تُجري مشاورات مع الجانب الأمريكي، مع الوضع في الاعتبار مختلف الظروف، بما في ذلك انتشار جائحة كورونا، والحفاظ على الدفاع المشترك، وتوفير الظروف المواتية لنقل حق السيطرة على العمليات العسكرية في أثناء الحروب، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع الأسلحة النووية، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وحول سؤال عما اقترحه الجانب الكوري الجنوبي بعقد مباحثات عسكرية فيما يتعلق بالتدريبات العسكرية الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة، رد قائلا إن ذلك لم يُقترح حتى الآن.ومع استعادة قناة الاتصالات بين الكوريتين لأول مرة منذ 13 شهرا بعد أن قطعها الجانب الكوري الشمالي من طرف واحد في شهر يونيو من العام الماضي، يُثار احتمالُ تأجيل التدريبات الكورية الجنوبية الأمريكية التي تعترض عليها كوريا الشمالية أو تقليص حجمها داخل وخارج القوات المسلحة الكورية الجنوبية.