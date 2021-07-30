عودة المكالمات الهاتفية الطبيعية بواسطة خط الاتصالات العسكرية للكوريتين

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تم حل المشاكل الفنية لخط الاتصالات العسكرية للكوريتين في منطقة بحر الشرق.قال مسؤول عسكري اليوم إنه تم إصلاح واستعادة خط الاتصالات العسكرية للكوريتين في المنطقة على نحو كامل منذ الساعة التاسعة صباح اليوم.يُذكر أن الخط كان يتعرض للانقطاع مرارا وتكرارا بسبب بعض المشاكل الفنية.مع استعادة الخط في منطقة بحر الشرق بعد استعادته في منطقة بحر الغرب بدأت جميع خطوط الاتصالات العسكرية بين الكوريتين في العمل على نحو طبيعي.وقد شهد خط الاتصالات العسكرية بين الطرفين في منطقة بحر الغرب إجراء مكالمة هاتفية يوم 27 من هذا الشهر لأول مرة منذ 13 شهرا بحيث يعمل دون أي مشكلة لليوم الثالث على التوالي حتى اليوم.وتبادلت الكوريتان معلومات عن سفنٍ غير شرعية لصيد الأسماك من أجل منع مصادمة عشوائية في بحر الغرب باستخدام خط الاتصالات العسكرية هناك. كما جرت أول مكالة هاتفية بين مكتب الاتصالات المشتركة للكوريتين بشكل طبيعي في الساعة التاسعة صباح اليوم.من ناحية أخرى، لم يرد الجانب الكوري الشمالي بعد على شبكة السفن التجارية المشتركة الدولية.قال مسؤول عسكري إن الجنوب اتصل هاتفيا بالشمال على مدار نصف ساعة في أوقات محددة من الصباح والمساء إلا أنه لم يتلقَّ ردًّا.وذُكر أن الجنوب ظل يتصل بالشمال هاتفيا كل يوم باستخدام شبكة السفن التجارية الدولية المشتركة حتى بعد أن قَطَعَ الشمالُ جميع خطوط الاتصالات بين الطرفين في شهر يونيو من العام الماضي إلا أن الشمال لم يرد عليه حتى الآن.