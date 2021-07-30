فريق الكرة الطائرة للسيدات يتغلب على فريق جمهورية الدومينيكان

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فاز فريق الكرة الطائرة للسيدات في كوريا الجنوبية على فريق جمهورية الدومينيكان بنتيجة 3-2 في المباراة الثالثة في المجموعة في أولمبياد طوكيو، مما أثار الآمال في التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب.وفي المباراة التي أقيمت في ملعب "أرياك أرينا" في طوكيو اليوم الخميس، سجلت النجمة "كيم يونغ كونغ" 20 نقطة لتقود الفريق إلى الفوز. وقد حقق الفريق حتى الآن انتصارين وخسارة واحدة، وسيواجه اليابان يوم السبت، ثم سيواجه صربيا في نهائي المجموعة يوم الاثنين.وفي الوقت نفسه، تأهل لاعب الجودو "تشو جو هام" إلى الدور قبل النهائي في فئة 100 كيلوغراما للرجال، بينما تأهلت اللاعبة "يون هيون جي" أيضا إلى الدور قبل النهائي في منافسات 78 كيلوغراما للسيدات.وفي رياضة البيسبول، سيواجه فريق كوريا الجنوبية فريق إسرائيل. وتأمل كوريا الجنوبية في الدفاع عن ميداليتها الذهبية التي أحرزتها في أولمبياد بكين عام 2008، والتي كانت آخر دورة أولمبية تضم منافسات البيسبول والكرة اللينة.وسيكون اللاعب "وون تيه إين" هو الرامي الأساسي للفريق في المباراة التي ستبدأ في الساعة 7 مساء في ملعب "يوكوهاما" للبيسبول.