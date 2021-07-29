فوز لاعب الجودو تشو غو هام بالميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو

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فاز لاعب الجودو الكوري الجنوبي "تشو غو هام" بالميدالية الفضية اليوم الخميس، ليقدم إلى كوريا الجنوبية ثالث ميدالية في الجودو في أولمبياد طوكيو.وفي نهائي منافسات الجودو لوزن 100 كيلوغرام، خسر "تشو" أمام اللاعب الياباني "آرون وولف" في نزال الميدالية الذهبية في "نيبون بودوكان" بطوكيو.وقد تغلب "تشو" على لاعب الجودو المصنف الثاني عالميا "خورخي فونيسكا" من البرتغال في نزال نصف النهائي في وقت سابق من اليوم، ليصبح أول لاعب جودو من كوريا الجنوبية يصل إلى النهائي في أولمبياد طوكيو.وقد فاز "أن تشانغ ريم" بالميدالية البرونزية في وزن 73 كيلوغراما للرجال يوم الاثنين، وحصل "آن باؤل" على الميدالية البرونزية أيضا في وزن 66 كيلوغراما يوم الأحد الماضي.وخسرت اللاعبة "يون هيون جي" أمام البرازيلية "مايرا أغيار" في نزال الميدالية البرونزية في وزن 78 كيلوغراما للسيدات اليوم الخميس.