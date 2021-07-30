أرملة عمدة سيول السابق ترفع دعوى قضائية ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

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رفعت أرملة "بارك وون سون"، عمدة سيول السابق، دعوى قضائية إدارية لإلغاء الحكم الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن زوجها الراحل تحرش بسكرتيرته.ووفقا لمصادر في الدوائر القانونية، فقد رفعت "كانغ نان هي" أرملة "بارك" الدعوة ضد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أبريل. ومن المقرر أن تعقد محكمة سيول الإدارية أول جلسة في تلك القضية يوم 7 سبتمبر.وقد ذكر "جيونغ تشول سيونغ"، المستشار القانوني للأرملة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس أن اللجنة توصلت إلى حكمها بناء على مزاعم الضحية فقط.كما أثار المحامي مزاعم مفادها أن حكم اللجنة قد يطعن فيه المنصب السابق لرئيسها "تشيه يونغ إيه"، حيث كان رئيس المركز الكوري للإغاثة من العنف الجنسي.وقد أثارت ادعاءات المحامي انتقادات من الدوائر السياسية وجماعات حقوق المرآة، التي تدعي أن التشكيك في الحكم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الأذى الإضافي للضحية.وفي يناير، أعلنت اللجنة عن نتيجة تحقيقاتها التي استمرت 6 أشهر في قضية اتهام عمدة سيول السابق بالتحرش الجنسي، حيث قالت إن بعض كلمات وأفعال "بارك" تجاه الضحية يمكن أن تفسر على أنها تحرش جنسي.وقالت اللجنة أيضًا إنها تحققت أيضًا من مزاعم الضحية بأن "بارك"، وهو محام حقوقي سابقا، أرسل رسائل وصورًا غير لائقة إلى الضحية في وقت متأخر من الليل، كما لمس يديها في مكتبه.وقد انتحر "بارك" في العام الماضي بعد أن قدمت الضحية شكوى ضده.