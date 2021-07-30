وزير الخارجية يشارك في منتدى الآسيان الإقليمي الأسبوع المقبل

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من المقرر أن يشارك وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" في سلسلة من منتديات الأمن الإقليمية الرئيسية بقيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) الأسبوع المقبل، لمناقشة التعاون الدولي بشأن جائحة كورونا والشؤون الاقتصادية.وقالت وزارة الخارجية أمس الخميس إن "جونغ" سيحضر أربعة اجتماعات رئيسية لوزراء الخارجية بين الثلاثاء والجمعة، بدءا باجتماع "كوريا-الآسيان" واجتماع "الآسيان زائد ثلاثة" يوم الثلاثاء.كما سيشارك في قمة شرق آسيا يوم الأربعاء، ومنتدى الآسيان الإقليمي يوم الجمعة. وسوف تقام جميع الأحداث عبر الإنترنت للعام الثاني على التوالي بسبب الجائحة العالمية.ومن المتوقع أن يعرض "جونغ" جهود سيول للمضي قدما في الجهود نحو نزع السلاح النووي وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، ويدعو إلى دعم الدول المشاركة على تلك الجبهة.وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين بأن الحكومة تأمل في أن تكون هذه المنتديات بمثابة فرصة لجذب الدعم لاستئناف قنوات الاتصال بين الكوريتين مؤخرًا.والجدير بالذكر أن كوريا الشمالية دولة عضو في منتدى الآسيان الإقليمي، ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى أحد ممثليها، وهو على الأرجح سفيرها لدى الآسيان "آن كوانغ إيل".