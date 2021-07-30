مون يدعو إلى ميزانية توسعية أخرى للعام المقبل وسط الجائحة

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن الحكومة يجب أن تحافظ على سياسة مالية توسعية في إعدادها لميزانية العام المقبل، للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء الذي طالت مدته.ووفقًا للمتحدثة باسم الرئاسة "بارك كيونغ مي"، فقد أدلى "مون" بهذه التصريحات خلال الاجتماع الوزاري الاقتصادي الافتتاحي حول سبل معيشة المواطنين المنعقد أمس الخميس.وقالت "بارك" إن "مون" أصدر تعليماته لوزير ماليته "هونغ نام كي" بشأن تخطيط الميزانية التوسعية للعام المقبل، وطلب منه مناقشة الأمر مع السلطات المالية والوكالات الحكومية ذات الصلة.وشدد "مون" أيضًا على أهمية تدابير تخفيف العبء المالي عن الطبقة العاملة الناجم عن التخلف عن سداد القروض، وعزا الكثير من الأزمة التي يواجهونها إلى الجائحة، التي وصفها بأنها كارثة اجتماعية.وردا على ذلك، قال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستوسع مبلغ المساعدات التمويلية للطبقة العاملة إلى ما يصل إلى عشرة تريليونات وون سنويا، ووعد بتنفيذ الميزانية التكميلية لهذا العام بسرعة، للمساعدة في تقليل التأثير السلبي للوباء على الموارد المالية للمواطنين.