كوريا الشمالية تنسحب من بطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة وبطولة كأس آسيا للسيدات

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انسحبت كوريا الشمالية من بطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة في أوزبكستان، وبطولة كأس آسيا للسيدات في الهند، المقرر إقامتهما في العام المقبل.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الخميس انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة "أوزبكستان 2022"، وبطولة كأس آسيا للسيدات "الهند 2022".ولم يحدد الاتحاد الآسيوي أسباب الانسحاب.ومن المقرر أن تقام المنافسات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت سن 23 سنة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر، بينما ستقام منافسات كأس آسيا للسيدات في الفترة من 13 إلى 25 سبتمبر.وقال الاتحاد الآسيوي إنه سيعيد إجراء القرعة لكأس الاتحاد الآسيوي تحت سن 23 سنة في 11 أغسطس بين 8 فرق، لنقل فريق واحد من المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة إلى المجموعة الحادية عشرة.ولن تتأثر كوريا الجنوبية، وهي في المجموعة الثامنة، بإعادة القرعة لأنها من بين الفرق المصنفة الأولى في المجموعة.