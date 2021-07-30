تفاقم معنويات الشركات والأعمال في كوريا الجنوبية في يوليو

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ساءت معنويات الشركات والأعمال في كوريا الجنوبية هذا الشهر، بسبب الارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار المواد الخام.ووفقا للبنك المركزي اليوم الجمعة، فقد بلغ مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات 87 نقطة لشهر يوليو، بانخفاض نقطة واحدة عن الشهر السابق.ويمثل هذا أول انخفاض في خمسة أشهر منذ مارس عندما سجل 83 نقطة. وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وانخفضت قيمة المؤشر أيضا للشركات المصنعة بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري لتصل إلى 97 نقطة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أبريل عام 2011 عندما سجل المؤشر 99 نقطة. وانخفض المؤشر للشركات غير المصنعة، وهو القطاع الذي يشمل المطاعم ومتاجر الجملة والتجزئة، بمقدار نقطتين إلى 79 نقطة.وانخفضت قيمة المؤشر للشركات المحلية لشهر أغسطس بمقدار 6 نقاط على أساس شهري إلى 84 نقطة.