مؤسس شركة كاكاو يتفوق على وريث سامسونغ ليصبح أغنى مالك للأسهم في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "كيم بيوم سو"، مؤسس شركة "كاكاو" العملاقة"، أصبح أغنى مالك للأسهم في البلاد، متجاوزا نائب رئيس شركة "سامسونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ".وقد احتل "كيم" المركز الأول في ترتيب الثروة في البلاد حيث سجلت ثروته 13.4 مليار دولار، بينما احتل وريث سامسونغ المرتبة الثانية بصافي ثروة قدرها 12.1 مليار دولار.وشهد "كيم" زيادة في ثروته بأكثر من 6 مليارات دولار في عام 2021، حيث ارتفعت أسهم شركة "كاكاو" بنسبة 91% في هذا العام وحدة.وقالت "بلومبيرغ" إن حالة "كيم" تقدم مثالا على صعود رواد الأعمال العصاميين في مجال التكنولوجيا إلى قائمة الأثرياء في كوريا الجنوبية، متجاوزين أفراد العائلات التي تتحكم في التكتلات التجارية الكبرى منذ عقود.وقالت أيضا إن الزيادة في ثروة "كيم" ترجع إلى تنامي توقعات المستثمرين لعمليات الاكتتاب الأولي في الشركات التابعة لشركة "كاكاو".