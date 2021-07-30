رئيس الوزراء: وصول 1.3 مليون جرعة من لقاح موديرنا في أوائل أغسطس

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" اليوم الجمعة إن 1.3 ملايين جرعة من عقار "موديرنا" ستصل إلى كوريا الجنوبية في أوائل الشهر المقبل.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات في الاجتماع اليومي للحكومة حول الاستجابة لفيروس كورونا في سيول، حيث ذكر أن الجرعات ستصل إلى البلاد يوم الجمعة أو السبت القادمين.كما قال إن الحكومة أكملت المناقشات مع شركة "موديرنا" لضمان تسليم ما مجموعه 8.5 ملايين جرعة في أغسطس كما هو مقرر.وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يكون هناك انقطاع في الإمدادات المخططة للقاح "موديرنا"، نافيا المخاوف بشأن هذه القضية.وقد أخطرت شركة "موديرنا" حكومة سيول مؤخرًا بإجراء تعديلات على جدول التوزيع الخاص بها بسبب تأخر الإنتاج، حيث تم تأجيل وصول الشحنات في وقت متأخر من هذا الشهر إلى أغسطس.