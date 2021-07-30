ارتفاع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية بنسبة 1.6% في يونيو

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ارتفع الناتج والاستهلاك الصناعي في كوريا الجنوبية في شهر يونيو عن الشهر السابق.وقالت هيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي العام وصل إلى مستوى قياسي عند 112.9 نقطة في يونيو، بزيادة نسبتها 1.6% عن الشهر الذي سبقه.وقد ارتفع الناتج الصناعي في فبراير ومارس، قبل أن ينخفض بنسبة 1.3% في أبريل ويظل ثابتا في مايو.ويعد النمو الأخير في يونيو هو الأول منذ 3 أشهر، لكنه لا يعكس الوضع الاقتصادي بعد الارتفاع الأخير في عدد حالات الإصابة بكورونا في يوليو.وارتفع الناتج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بمقدار 2.2% على أساس شهري في يونيو، في حين نما إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 6.6%.وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تمثل مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.4% على أساس شهري في يونيو. وهو تحول من انخفاضها بنسبة 1.8% في الشهر الأسبق. كما انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 0.2% على أساس شهري.