الراميتان الكوريتان للسهام تتأهلان إلى دور الثمانية الفردي للسيدات

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تأهلت لاعبتا رمي السهام الكوريتان "آن سان" و"كانغ تيه يونيغ"إلى دور الثمانية الفردي للسيدات.واستطاعت الرامية "آن سان" التغلب على الرامية اليابانية "هياكاوا بين" بـ6 أشواط مقابل 4 أشواط في دور الستة عشر الذي أقيم الثلاثاء.وخسرت الرامية الكورية "آن سان" أمام منافستها اليابانية في الشوط الأول، لكنها هزمتها في الشوطين التاليين، ثم خسرت مرة أخرى في الشوط الرابع، وهزمتها في الشوط الخامس، حيث حققت الفوز واستطاعت الصعود إلى دور الثمانية.أما الرامية الكورية الأخرى "كانغ تشيه يونغ" فقد تغلبت على الرامية التركية "ياسمين أناغوز" بـ6 أشواط مقابل شوطين، وتأهلت إلى دور الثمانية أيضا.وكانت الرامية "آن سان" قد حصلت على ميداليتين ذهبيتين في كلٍ من الفِرق المختلطة وفريق السيدات.