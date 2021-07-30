الحجز المسبق لتلقيح متوسطي الأعمار يبدأ يوم التاسع من أغسطس

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يبدأ الحجز المسبق لتطعيم لقاحات كورونا للذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و49 عاما، ويبلغ عددهم 17.77 مليون شخص، اعتبارا من يوم التاسع من أغسطس القادم ولمدة عشرة أيام.ويمكن للذين لن يتمكنوا من الحجز المسبق لتلقي اللقاحات خلال الفترة المذكورة، الحجزُ بدءا من يوم التاسع عشر من أغسطس القادم ولمدة شهر.وسيتم تطعيم لقاح "فايزر" أو"موديرنا لهؤلاء الحاجزين خلال الفترة من يوم السادس والعشرين من أغسطس وحتى يوم الثلاثين من سبتمبر القادم .وضمن إطار منفصل، سيبدأ الحجز المسبق لمشغلي الأعمال الإلزامية الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، بدءا من يوم الثالث من أغسطس القادم، ليتم تلقيحهم بلقاح "فايزر" أو "موديرنا" اعتبارا من يوم السابع عشر من أغسطس.