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الرياضة

فريق المبارزة بالسيف للرجال يفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

Write: 2021-07-30 19:50:56

فريق المبارزة بالسيف للرجال يفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو

Photo : YONHAP News

أحرزت كوريا الجنوبية ميدالية برونزية جديدة في المبارزة اليوم الجمعة في أولمبياد طوكيو.
وفي مباراة الميدالية البرونزية للمبارزة بالسيف لفرق الرجال التي أقيمت في "ماكوهاري ميسه" اليوم الجمعة، فاز فريق كوريا الجنوبية المكون من "كوون يونغ جون" و"بارك سانغ يونغ" و"سونغ جيه هو" و"ما سي كيون" على الفريق الصيني بنتيجة 45-42. وقد خسر الفريق مباراته ضد اليابان بنتيجة 45-38 في وقت سابق من اليوم.
وتعد هذه رابع ميدالية تحصل عليها كوريا الجنوبية في رياضات المبارزة في أولمبياد طوكيو حتى الآن.
وقد فازت كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق للرجال في المبارزة بالسيف العربي، وفازت بالميدالية الفضية في منافسات الفرق للسيدات في المبارزة بالسيف.
كما فاز "كيم جونغ هوان" بالميدالية البرونزية في فردي المبارزة بالسيف للرجال.
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