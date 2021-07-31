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الرياضة

الرامية كيم مين جونغ تفوز بالميدالية الفضية في الرماية بالمسدس مسافة 25 مترا

Write: 2021-07-31 12:29:02

الرامية كيم مين جونغ تفوز بالميدالية الفضية في الرماية بالمسدس مسافة 25 مترا

Photo : YONHAP News

أحرزت الرامية الكورية الجنوبية "كيم مين جونغ" الميدالية الفضية في منافسات الرماية بالمسدس لمسافة 25 مترا في أولمبياد طوكيو أمس الجمعة.
وقد خسرت "كيم" في النهائي أمام "فيتالينا باتساراشكينا" من اللجنة الأولمبية الروسية في الجولة النهائية بعد منافسة محمومة في ميدان "أساكا" للرماية بطوكيو.
وقد تعادلت اللاعبتان برصيد 38 نقطة، ثم تم الاحتكام إلى رميات الترجيح حيث أحرزت "كيم" نقطة واحدة وأحرزت "باتساراشكينا" 4 نقاط لتفوز بالميدالية الذهبية.
وتحتل كوريا الجنوبية اعتبارا من اليوم الثامن في الأولمبياد المركز السابع من حيث عدد الميداليات، حيث فازت بأربع ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية.
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