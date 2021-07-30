كوريا الجنوبية تفوز بالميدالية البرونزية في المبارزة بالسيف العربي لفرق السيدات

Photo : YONHAP News

فازت كوريا الجنوبية بالميدالية البرونزية في منافسات المبارزة بالسيف العربي للسيدات في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.واستطاع الفريق المكون من "كيم جي يون" و"يون جي سو" و"تشيه سو يون" و"سيو جي يون" هزيمة الفريق الإيطالي بنتيجة 45-42 في نزال الميدالية البرونزية في قاعة "ماكوهاري ميسه" بمدينة "تشيبا" شرق طوكيو.وهذه هي الميدالية الأولى لكوريا الجنوبية في المبارزة بالسيف العربي لفرق السيدات، وبها يختتم فريق كوريا الجنوبية لجميع رياضات المبارزة مشاركته في أولمبياد طوكيو.وقد فاز فريق الرجال للمبارزة بالسيف العربي بالميدالية الذهبية، وفاز فريق السيدات في المبارزة بالسيف بالميدالية الفضية، كما فاز المبارز "كيم جونغ هوان" بالميدالية البرونزية في المنافسات الفردية للمبارزة بالسيف العربي.