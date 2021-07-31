خروج المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم من دور الثمانية بعد هزيمة ثقيلة أمام المكسيك

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تعرضت كوريا الجنوبية لهزيمة ثقيلة بنتيجة 6-3 أمام المكسيك، لتخرج من دور الثمانية في بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو اليوم السبت.وهذه هي الدورة الأولمبية الثانية على التوالي التي يخرج فيها الفريق الكوري الجنوبي من الدور ربع النهائي.وقد سيطرت كوريا الجنوبية على المباراة في الدقائق الأولى، لكن اللاعب المكسيكي "هنري مارتن" استطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12، لتتقدم المكسيك 1-0.ثم استطلاع اللاعب الكوري الجنوبي "لي دونغ كيونغ" تحقيق التعادل بعد 8 دقائق، لكن المكسيك سيطرت على بقية الشوط الأول، حيث سجل لاعب خط الوسط المكسيكي "لويس رومو" الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تمريرة من اللاعب "اليكسيس فيغا". ثم سجل اللاعب "سيباستيان كوردوفا" الهدف الثالث للمكسيك في الدقيقة 39 عبر ضربة جزاء لتتقدم المكسيك في الشوط الأول بنتيجة 3-1.وقد أجرى مدرب كوريا الجنوبية "كيم هاك بوم" ثلاثة استبدالات في بداية الشوط الثاني.وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب "لي دونغ كيونغ" أيضا الهدف الثاني لفريق بلاده في الدقيقة 51، واستطاعت المكسيك إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة نفذها "سيباستيان كوردوفا" واستطاع "هنري مارتن" إحرازها برأسها لتصبح النتيجة 4-2 لصالح المكسيك.ثم سجل "كوردوفا" الهدف الخامس للمكسيك عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 64، قبل أن يسجل البديل المكسيكي "ادواردو اغويري" الهدف السادس من تمريرة من اللاعب" دييغو لاينز" في الدقيقة 84.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل اللاعب "هوانغ وي جو" الهدف الثالث لكوريا الجنوبية، لتنتهي المباراة بهزيمة ثقيلة بنتيجة 6-3 وخروج المنتخب الكوري الجنوبي من دور الثمانية.