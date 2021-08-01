اللاعب وو سانغ هيوك يسجل رقما قياسيا جديدا لكوريا الجنوبية في القفز العالي

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سجل اللاعب الكوري الجنوبي "وو سانغ هيوك" رقما قياسيا وطنيا جديدا في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد ويحقق أعلى مرتبة في المنافسات الأولمبية للقفز العالي لكوريا الجنوبية.وفي منافسات نهائي القفز العالي للرجال التي أقيمت في الملعب الأولمبي، قفز "وو" لارتفاع 2.35 متر في محاولته الأولى، محطما الرقم القياسي الكوري البالغ 2.34 متر والذي سجله "لي جين تيك" في عام 1997.كما تجاوز "وو" أفضل ارتفاع سجله من قبل بمقدار 4 سنتيمترات في أول مشاركة أولمبية له.وقد احتل اللاعب البالغ من العمر المركز الرابع بعد فشله في القفز لارتفاع 2.39 متر. واحتل القطري "معتز عيسى برشم" المركز الأول، والإيطالي "جيانماركو تامبيري" المركز الثاني، واحتل اللاعب "ماكسيم نيداسيكاو" من بيلاروس المركز الثالث.وعلى الرغم من إخفاق "وو" في الفوز بميدالية أولمبية، فقد حصل على أعلى مرتبة يفوز بها أي كوري جنوبي في منافسات القفز العالي.وقد احتل "لي جين تيك" قبله المركز الثامن في دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996.