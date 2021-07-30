حصاد أولمبياد طوكيو يوم 1 اغسطس

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فازت لاعبة الجمباز الفني "يو سيو جيونغ" بالميدالية البرونزية في منافسات منصة القفز للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.وبذلك أصبحت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاما أول رياضية كورية جنوبية تفوز بميدالية أولمبية في الجمباز.ويُذكر أن "يو" هي ابنة اللاعب "يو هونغ تشول"، الذي فاز بالميدالية الفضية في منصة القفز للرجال في أولمبياد أتلانتا عام 1996. وبذلك أصبح "هونغ تشول" و"سيو جيونغ" أول أب وابنته في كوريا الجنوبية يفوزان بميداليات أولمبية.كما تأهل فريق كوريا الجنوبية لتنس الطاولة للرجال إلى الدور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو.وفاز الفريق الكوري الجنوبي المكون من "لي سانغ سو" و"جونغ يونغ سيك" و"جانغ وو جين" على فريق سلوفينيا بنتيجة 3-1 اليوم الأحد في منافسات دور الستة عشر لفرق الرجال.ومن المقرر أن تواجه كوريا الجنوبية إما البرازيل وإما صربيا يوم الاثنين.من ناحية اخرى استطاع فريق البيسبول الكوري الجنوبي تحقيق الفوز على فريق جمهورية الدومينيكان بنتيجة 4-3، في مباراة الدور الأول في بطولة البيسبول في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد.وقد لعب الكابتن "كيم هيون سو" ضربة الفوز أمام "لويس كاستيلو" في المباراة التي أقيمت في ملعب "يوكوهاما" جنوب طوكيو، لتتقدم كوريا الجنوبية إلى مرحلة خروج المغلوب.وقد تأخرت كوريا الجنوبية في المباراة بنتيجة 1-3 حتى استطاع "بارك هيه مين" و"لي جونغ هوو" تحقيق التعادل. ثم تمكن "كيم هيون سو" من لعب ضربة الفوز في المباراة لتنتهي بنتيجة 4-3 لصالح كوريا الجنوبية.وجذب اللاعب الكوري "وو سانغ هيوك" أنظار الناس يوم 1 من اغسطس حيث سجل اللاعب الكوري الجنوبي "وو سانغ هيوك" رقما قياسيا وطنيا جديدا في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد ويحقق أعلى مرتبة في المنافسات الأولمبية للقفز العالي لكوريا الجنوبية.وفي منافسات نهائي القفز العالي للرجال التي أقيمت في الملعب الأولمبي، قفز "وو" لارتفاع 2.35 متر في محاولته الأولى، محطما الرقم القياسي الكوري البالغ 2.34 متر والذي سجله "لي جين تيك" في عام 1997.كما تجاوز "وو" أفضل ارتفاع سجله من قبل بمقدار 4 سنتيمترات في أول مشاركة أولمبية له.