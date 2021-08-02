بلينكين يحضر 5 اجتماعات وزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا هذا الأسبوع

من المقرر أن يشارك وزير خارجية الولايات المتحدة "أنتوني بلينكين" في خمسة اجتماعات عبر الفيديو تتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، خلال هذا الأسبوع.وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أول من أمس السبت أن بلينكين سيشارك في الاجتماعات الوزارية الافتراضية بين الولايات المتحدة وآسيان، وقمة شرق آسيا، ومنتدى آسيان الإقليمي، في الفترة من اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة.وسوف يشارك وزير الخارجية الأمريكي أيضا في اجتماعات المشاركة بين الولايات المتحدة ورابطة الدول المطلة على نهر ميكونغ، واجتماعات أصدقاء ميكونغ الوزارية، خلال هذه الفترة.وقالت الوزارة إن بلينكين سيناقش القضايا الإقليمية والدولية الملحة مع القادة من جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال تلك الاجتماعات.ويتركز الانتباه على ما إذا كانت كوريا الشمالية سوف تحضر منتدى آسيان الإقليمي، وهو أحد التجمعات الدولية النادرة التي تحضرها كوريا الشمالية بانتظام. ويعد منتدى آسيان الإقليمي أكبر مؤتمر أمني سنوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويجمع كبار الدبلوماسيين من 27 دولة.