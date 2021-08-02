انخفاض حجم ملكية الأجانب للأسهم الكورية إلى أقل مستوى منذ 5 سنوات

تراجع حجم ملكية الأجانب للأسهم الكورية الجنوبية إلى أقل مستوى منذ خمس سنوات خلال الشهر الماضي بسبب استمرار عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب.ووفقا لتقرير صادر عن البورصة الكورية أمس الأحد، بلغ حجم ملكية الأجانب للأسهم في مؤشر كوسبي الرئيسي في البورصة الكورية 34,12% من القيمة السوقية للبورصة، حتى يوم 29 يوليو.ويعد هذا الرقم هو الأقل منذ يوم 17 أغسطس من عام 2016، عندما وصل إلى 34,03%.وقد باع المستثمرون الأجانب صافي ما قيمته 46 تريليونا وو800 مليار وون من الأسهم الكورية منذ 24 فبراير 2020، عندما سجلت ملكية الأسهم الأجنبية رقما قياسيا نسبته 39,3%.وقام المستثمرون الأجانب ببيع كمية مماثلة من الأسهم في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.وقال التقرير إن الأجانب ظلوا يبيعون الأسهم الكورية كل شهر هذا العام ما عدا أبريل، عندما بلغ صافي مشترياتهم حوالي 92 مليار وون.