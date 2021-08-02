علماء بريطانيون يتوقعون وفاة الآلاف بسبب فيروس كورونا كل عام

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أفادت بعض التقارير بأن علماء بريطانيين حذروا من أن المملكة المتحدة سوف تشهد آلاف الوفيات السنوية بفيروس كورونا خلال السنوات القادمة.ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن عدد من العلماء قولهم أول من أمس السبت، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا من المرجح أن تجتاح بريطانيا كل شتاء حيث يتحول الفيروس إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا.وأضافت الصحيفة أنه مع دفع الطقس البارد للناس إلى الداخل، سيزداد انتقال الفيروس، وستؤدي بعض الحالات المصابة إلى وفيات.وتوقع العلماء البريطانيون أن ترتفع هذه الحالات مرة أخرى في الخريف مع تعثر معدلات التطعيم وإعادة افتتاح المدارس.كما حذروا من أن هذا قد يؤدي إلى اندلاع موجة رابعة من الوباء خلال هذا الشتاء، ويمكن أن تصبح حدثا سنويا خلال بضع سنوات قادمة.