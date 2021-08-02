السلطات الكورية تقبل حجوزات غير المُطَعّمين بين 60 و 74 عاما

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اعتبارا من اليوم الاثنين، ستبدأ السلطات الصحية في كوريا الجنوبية في قبول حجوزات كبار السن الذين لم يتمكنوا من تلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال النصف الأول من العام.ووفقا لفريق التطعيم الحكومي، سيمكن لحوالي مليون و270 ألفا من الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 74، الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، بالحجز بدءا من اليوم الاثنين وحتى نهاية هذا الشهر، وسوف يمكنهم تحديد المواعيد من خلال المراكز المجتمعية أو مركز الاتصال 1339، أو موقع الحجز على الإنترنت.وسوف يتلقى هؤلاء الأشخاص لقاح أسترازينيكا بدءا من يوم الخميس وحتى يوم 3 سبتمبر في المراكز الصحية المجتمعية في جميع أنحاء البلاد. وسيمكن لحوالي 600 ألف شخص تزيد أعمارهم عن 75 عاما إجراء الحجوزات في أي وقت بغض النظر عن فترة الحجز، وسوف يتلقون لقاح فايزر في مراكز التطعيم.