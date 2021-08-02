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الدولية

واشنطن تقول إن القرار بشأن التدريبات العسكرية مع سيول سيُتخذ باتفاق متبادل

Write: 2021-08-02 09:56:56

واشنطن تقول إن القرار بشأن التدريبات العسكرية مع سيول سيُتخذ باتفاق متبادل

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أي قرار بشأن إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا

الجنوبية والولايات المتحدة سيتم اتخاذه من خلال اتفاق متبادل.

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" هذا الموقف أمس الأحد عندما طلب منها التعليق على بيان صادر عن "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، حذرت فيه من أن التدريبات العسكرية بين سيول وواشنطن سوف تلقي بظلالها على مستقبل العلاقات بين الكوريتين.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية التعليق على موقف كوريا الشمالية، لكنه شدد على أن التدريبات المشتركة سيتم تحديدها من خلال اتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأكد المتحدث مجددا على أن جميع التدريبات المشتركة تحترم الإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا، وحفاظ البلدين الحليفين على مستوى عال من الاستعداد.

وكانت "كيم يو جونغ" قد قالت في بيان صدر أمس الأحد إن كوريا الشمالية ستراقب عن كثب ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستجري مناورة حرب معادية أم أنها سوف تتخذ قرارا جريئا.
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