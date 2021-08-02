شركتا فايزر ومودرن ترفعان أسعار لقاحات كورونا في الاتحاد الأوربي

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رفعت شركتا الأدوية الأمريكيتان "فايزر" و"موديرنا" أسعار اللقاحات المضادة لفيروسكورونا في أحدث عقود التوريد الخاصة بهما في الاتحاد الأوربي.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام أمس الأحد، رفعت شركتا فايزر الأسعار بنسبة 25 بالمائة، وموديرنا بنسبة 10 بالمائة في أحدث عقودهما مع الاتحاد الأوربي.وبذلك ارتفع سعر الجرعة من لقاح فايزر إلى 19,5 يورو، أي ما يعادل 26 ألفا و700 وون كوري، بعدما كان 15,5 يورو. أما السعر الجديد للقاح موديرنا فيبلغ 25 دولارا أمريكيا و 50 سنتا، أي ما يعادل 29 ألفا و400 وون كوري، بعدما كان 22 دولارا و60 سنتا.ويُعتقد أن حالة إمداد اللقاحات في الاتحاد الأوربي والفعالية العالية للقاحات الحمض النووي الريبي مقارنة باللقاحات المنافسة، قد ساهمت في زيادة الأسعار.