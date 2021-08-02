عدد كبار السن الكوريين الذين يعيشون بمفردهم يقفز إلى 1.6 مليون

ارتفع عدد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في كوريا الجنوبية بنسبة 36 في المائة تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت كوريا الجنوبية مجتمعا مسنا.ووفقا لبيانات التعداد السكاني لعام 2020 التي أصدرتها هيئة الإحصاءات الكورية، كان هناك مليون و660 ألفا من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، يعيشون بمفردهم في عام 2020، بزيادة نسبتها 35,8% مقارنة بعام 2015.ويمثل هذا الرقم نسبة 21,2% من إجمالي 7,84 مليون من أفراد الأسر المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وهو ما يعني أن واحدا من بين كل خمسة من كبار السن في هذه الفئة العمرية يعيش بمفرده.واتضح أن حوالي 2,8 مليون من كبار السن، أي ثلث هذه الفئة العمرية، يعيشون مع أزواج بدون أطفال، بينما يعيش 1,4 مليون منهم، أي بنسبة 18%، مع أزواج وأبناء.وقد قفز عدد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم الذين يبلغون من العمر 80 عاما فما فوق بنسبة تزيد عن 50 في المائة خلال الفترة المذكورة، ليصل إلى 470 ألفا في العام الماضي.