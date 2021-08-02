انخفاض واردات كوريا من البيرة إلى أقل مستوى منذ 5 سنوات

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انخفضت واردات كوريا الجنوبية من البيرة إلى أقل مستوى لها منذ خمس سنوات في النصف الأول من هذا العام.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجدم واردات البلاد من البيرة 106,5 مليون دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض نسبته 5,4% مقارنة بالعام السابق.ويمثل هذا الرقم أقل حصيلة للنصف الأول منذ عام 2016، عندما وصل إلى 79,4 مليون دولار.وكانت هولندا أكبر مصدر للبيرة إلى كوريا الجنوبية، وتليها الصين ثم بلجيكا والولايات المتحدة وبولندا وألمانيا.وكانت اليابان ثاني أكبر مصدر في عام 2019، لكنها تراجعت إلى المركز العاشر بسبب المقاطعة الوطنية للمنتجات اليابانية، في مواجهة قيود اليابان على الصادرات ضد كوريا الجنوبية.