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الاقتصادية

انخفاض واردات كوريا من البيرة إلى أقل مستوى منذ 5 سنوات

Write: 2021-08-02 11:52:39

انخفاض واردات كوريا من البيرة إلى أقل مستوى منذ 5 سنوات

Photo : YONHAP News

انخفضت واردات كوريا الجنوبية من البيرة إلى أقل مستوى لها منذ خمس سنوات في النصف الأول من هذا العام.

ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجدم واردات البلاد من البيرة 106,5 مليون دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يونيو، بانخفاض نسبته 5,4% مقارنة بالعام السابق.

ويمثل هذا الرقم أقل حصيلة للنصف الأول منذ عام 2016، عندما وصل إلى 79,4 مليون دولار.

وكانت هولندا أكبر مصدر للبيرة إلى كوريا الجنوبية، وتليها الصين ثم بلجيكا والولايات المتحدة وبولندا وألمانيا.

وكانت اليابان ثاني أكبر مصدر في عام 2019، لكنها تراجعت إلى المركز العاشر بسبب المقاطعة الوطنية للمنتجات اليابانية، في مواجهة قيود اليابان على الصادرات ضد كوريا الجنوبية.
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