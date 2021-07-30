كوريا الجنوبية تبلغ عن 1219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

أبغلت كوريا الجنوبية عن 1219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً بذلك أكثر من ألف إصابة يومية لليوم الـ27 على التوالي.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث اليوم الاثنين إنه تم تأكيد 1150 حالة إصابة جديدة محلية المصدر، منها 362 حالة في سيول، و328 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و59 حالة في مدينة إنتشون، و77 حالة في مقاطعة جنوب كيونغ سانغ، و68 حالة في مدينة بوسان، و62 حالة في مدينة ديجون، و35 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ.أما حالات الإصابة الـ69 الأخرى فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس ليتجاوز 200 ألف شخص حتى الآن، بعد 560 يوما من تأكيد أول حالة إصابة في كوريا الجنوبية يوم العشرين من شهر يناير من العام الماضي، وبعد 130 يوما من تجاوز عدد المصابين 100 ألف شخص يوم الخامس والعشرين من مارس الماضي.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 2099 حالة وفاة.كما بلغ معدل تلقيح الجرعة الأولى من اللقاحات 37.9% من إجمالي سكان البلاد حتى الآن.