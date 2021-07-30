استدعاء دبلوماسي ياباني إلى بلاده بعد تصريحات غير لائقة بحق الرئيس الكوري

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ذكرت صحيفة نيهون كيزاي اليابانية أن الحكومة اليابانية استدعت الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول "هيروهيسا سوما" إلى اليابان بعد أن أثارت تصريحاته غير اللائقة بحق الرئيس الكوري "مون جيه إين" ضجة.وأكدت وزارة الخارجية الكورية صحة ذلك النبأ، حيث ذكرت أن الحكومة اليابانية يتعين عليها تقديم تفاصيل محددة بشأن استدعائه، معربا عن أملها في أن يتم إعادة الدبلوماسي الياباني "سوما" إلى اليابان في أسرع وقت.وكان "سوما" قد انتقد الجهود التي يبذلها الرئيس الكوري "مون" لتحسين العلاقات بين سيول وطوكيو، ووصفها بأنها بمثابة ممارسة لعبة شد الحبل في غرفة سريَّة.وقد طالبت وزارة الخارجية الكورية الحكومة اليابانية باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن تصريحات "سوما" على وجه السرعة.وأعرب رئيس الوزراء "يوشيهيدي سوغا" يوم التاسع عشر من يوليو الماضي عن أسفه لتصريحات "سوما"، واصفا إياها بأنها غير لائقة.وقد تم الاستشهاد بتصريحات "سوما" كأحد الأسباب التي أثَّرَتْ على قرار الرئيس الكوري "مون" بعدم زيارة اليابان التي كانت مقررةً لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو، الأمر الذي بدد التوقعات بعقد قمة كورية يابانية على هامش تلك الزيارة.