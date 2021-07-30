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الرياضة

انتعاش الآمال في بلوغ كوريا الجنوبية دور الثمانية في كرة اليد للسيدات

Write: 2021-08-02 13:31:40Update: 2021-08-02 15:24:04

انتعاش الآمال في بلوغ كوريا الجنوبية دور الثمانية في كرة اليد للسيدات

Photo : YONHAP News

في إطار أولمبياد طوكيو أنتعشت آمال كوريا الجنوبية في الصعود إلى دور الثمانية في كرة اليد للسيدات، وذلك بعد أن تعادلت مع أنغولا بنتيجة 31 هدفا لكل منهما في المباراة التي عُقِدت اليوم الاثنين ضمن تصفيات المجموعة "أ".
واستطاع الفريق الكوري التعادل مع نظيره الأنغولي بتسجيل اللاعبة "كانغ أون هيه" هدفا قبل 10 ثوانٍ من انتهاء المباراة.
بهذا، سجل الفريق الكوري انتصارا وتعادلا و3 هزائم في التصفيات، حيث يعتمد صعوده إلى دور الثمانية على نتائج المباريات التي ستَجري بين الفِرق الأخري التابعة لمجموعة "أ".
وإذا خسرت اليابان أمام النرويج في المباراة التي ستقام مساء اليوم، ستتمكن كوريا الجنوبية من التأهل إلى دور الثمانية.
وكانت كوريا الجنوبية قد فازت بميدالية برونزية في أولمبياد بكين عام 2008.
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