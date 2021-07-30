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احتمال تأثر كوريا الجنوبية من ارتفاع أسعار لقاحات فايزر وموديرنا في العام القادم

Write: 2021-08-02 15:48:45Update: 2021-08-02 16:26:22

احتمال تأثر كوريا الجنوبية من ارتفاع أسعار لقاحات فايزر وموديرنا في العام القادم

Photo : YONHAP News

توقعت الحكومة الكورية أن يؤثر قيام شركتي فايزر وموديرنا برفع أسعار لقاحاتهما في الاتحاد الأوربي على صفقات العام القادم التي ستوقعها كوريا الجنوبية لاستيراد تلك اللقاحات. 
وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الصفقات التي تم توقيعها مع الشركتين لاستيراد اللقاحات منهما هذا العام، لن تتأثر من ارتفاع أسعار اللقاحات.
وأضاف أن كوريا الجنوبية وشركتي فايزر وموديرنا يجرون مشاورات حول الصفقات للعام القادم، مشيرا إلى أنه من الصعب التوقع بما إذا كان رفع أسعار اللقاحات في الاتحاد الأوربي سيؤثر على تلك الصفقات.
وأكد على أهمية تطوير اللقاحات الكورية على المدى المتوسط والطويل، قائلا إن الطلب العالمي على اللقاحات يتفوق على العرض المحدود لبعض الشركات، من أجل تأمين توريد اللقاحات بشكل مستقر.
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