سيول وواشنطن تجريان مشاورات حول تفاصيل التدريبات العسكرية المشتركة

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إزاء مطالبة "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أوضحت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنه لم يتم تحديد تفاصيل التدريبات بعد.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "بو صنغ تشان" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوزارة ليس لديها أي تعليق على البيان الذي قالت فيه "كيم يو جونغ" إن كوريا الشمالية ستراقب اليوم عن كثب ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستجري تدريبات حربية معادية، أم أنها ستتخذ قرارا جريئا.وأضاف المتحدث أن موعد وحجم وطريقة التدريبات العسكرية لم يتم تحديدها بعد، وقال إنها سيتم تحديدها من خلال المشاورات بين السلطات الكورية والأمريكية الجارية حاليا.وأكد أن الوزارة الكورية الجنوبية ليست لديها أي خطة لعرض اقتراح على الجانب الشمالي لعقد مباحثات عسكرية بينهما.وتبين أن السلطات العسكرية الكورية والأمريكية تخططان لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في شهر أغسطس الجاري.