سيول: إعادة ربط خطوط الاتصال نقطة انطلاقة لاستعادة الثقة بين الكوريتين

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قالت المتحدثة باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن إعادة ربط خطوط الاتصال بين الكوريتين تعد نقطة أنطلاق لاستئناف العلاقات بين الكوريتين التي مرت بالجمود لفترة طويل، واستعادة الثقة بينهما.جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الحكومة بشأن تصريحات "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قالت فيها إن إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين لم تكن سوى أمر مادي.وأضافت المتحدثة "لي" أن الوزارة ستواصل تحسين العلاقات بين الكوريتين خطوة بخطوة دون الاستعجال بمناسبة إعادة تشغيل خطوط الاتصال، ليتم استئناف الحوار بين الجانبين.وكانت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية قد عرضت يوم التاسع والعشرين من شهر يوليو الماضي اقتراحا على الجانب الشمالي بإجراء مباحثات حول إنشاء نظام خاص بمؤتمرات الفيديو بين الكوريتين، لكن الشمال لم يرد حتى الآن على ذلك الاقتراح.