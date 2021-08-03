مون يشدد على إنهاء التطعيم بالجرعة الأولى لـ36 مليون شخص قبل عيد تشوسوك

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن حكومته ستسرع الجدول الزمني لاستكمال التطعيم بالجرعة الأولى لـ70 في المائة من السكان، بحيث يكتمل في منتصف سبتمبر قبل عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، بدلا من هدفها السابق في نهاية سبتمبر.جاء ذلك في اجتماعه الأسبوعي مع كبار مساعديه أمس الاثنين، حيث أوضح مون أن خطة تطعيم 36 مليون شخص على الأقل بأول جرعة بحلول نهاية سبتمبر تسير دون أي عوائق، مشيرا إلى أنه سيتم تسريع الجدول الزمني مع الهدف الجديد المتمثل في إكمال المهمة قبل عطلة عيد تشوسوك، التي تبدأ يوم 18 سبتمبر.وقال الرئيس إنه بحلول اليوم الثلاثاء، سيكون أكثر من 20 مليون شخص قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات. وسوف تبدأ حجوزات أكثر من 17 مليون شخص في العشرينيات والأربعينيات من العمر الأسبوع القادم.وتعهد مون بمضاعفة التحقق من نظام الحجز عبر الإنترنت في البلاد للتأكد من دعم عملية تسريع الحجوزات. وأضاف مون أن إمدادات اللقاحات ستصل كما هو مخطط لها في أغسطس وسبتمبر، وأكد مرة أخرى على أهمية التطعيم وسط التهديدات التي يمثلها المتغير دلتا شديد العدوى.